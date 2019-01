Bellver s'assegura l'abastament d'aigua en previsió del nou creixement urbanístic

La perspectiva d'un nou creixement urbanístic els pròxims anys, amb promocions d'habitatges que ja s'estan venent sobre plànol, i la voluntat de continuar garantint l'abastament a la població sobretot a l'estiu, ha empès l'Ajuntament de Bellver a doblar les reserves d'aigua potable.

L'equip de govern municipal ha licitat i adjudicat les obres de construcció d'un nou tanc al costat de l'actual, a l'entrada de la vall de l'Ingla. El nou dipòsit tindrà una capacitat d'un milió de metres cúbics, la qual cosa permetrà doblar la capacitat d'emmagatzematge d'aigua per a la població. El padró de Bellver és ara de poc menys de 2.000 habitants, als quals cal restar els que viuen en els nombrosos nuclis agregats.

Els caps de setmana i a l'estiu, però, el municipi pot arribar a triplicar el nombre d'habitants, tal com passa a tota la Cerdanya. Davant d'aquest augment sobtat de consum d'aigua i la previsió que en els pròxims anys en faci falta més per la construcció de nous habitatges, l'Ajuntament ha fixat aquest projecte com un dels importants per al futur pròxim de la població.

L'alcalde de Bellver, Xavier Porta, ha explicat que si bé el consistori no ha aplicat mai restriccions en el consum d'aigua en els dotze anys que fa que és al capdavant del consistori, sí que a l'estiu alguna vegada ha hagut de demanar que no se'n faci un abús a l'hora de regar. Les obres del nou dipòsit municipal duraran entre dos i tres mesos perquè a l'estiu ja pugui estar operatiu. Porta ha argumentat que «d'aigua de boca no n'ha faltat mai, però Bellver va creixent i sempre necessites anar augmentant el dimensionat de les coses».