Les darreres nevades tenen un efecte crida i omplen les pistes d'esquí del Pirineu català

9.800 esquiadors. Aquesta és la xifra de persones que van gaudir de la neu i de l'esquí, ahir, a l'estació ceretana de Masella en el primer cap de setmana després de les nevades al Pirineu de Catalunya, Andorra i França que han fet possible que les estacions obrissin pistes fins ara tancades a causa de l'absència de neu. Ara se n'han pogut rescabalar i oferir dominis esquiables extensos.

Les nevades han estat com un baló d'oxigen per garantir la presència de gruixos de neu de qualitat a les pistes. I és que, tot i que la temporada va començar molt d'hora, pel pont de Tots Sants, fins ara les nevades no havien estat gaire abundants.

La neu d'aquesta setmana, juntament amb la previsió meteorològica de bon temps com el que va fer ahir a la Cerdanya, amb sol, han estat la combinació perfecta, el còctel esperat per les estacions d'esquí per garantir la cobejada neu per als seus clients delerosos d'esquiar damunt de gruixudes catifes blanques.

Ahir la tarda, fonts de l'estació de Masella, on a les cotes altes s'acumulen gruixos de fins a 105 centímetres, informaven que durant el dia hi havien passat prop de 10.000 esquiadors, 9.800 en concret. Fonts de l'estació explicaven a Regió7 que aquesta és «una xifra equiparable a la dels dies de màxima afluència de les festes de Nadal. Indubtablement, l'efecte crida de les nevades recents i el bon temps van fer que ahir fos un dia especialment concorregut a l'estació, així com a la resta d'estacions». L'ambient de bonança va contribuir que els visitants gaudissin d'una bona jornada d'esquí. En el cas de Masella es va poder perllongar fins a la nit.

D'alra banda, en el cas de l'estació de la Molina, també a la Cerdanya, el gruix de neu acumulada arribava als 80 centímetres a les zones més altes de les pistes i de 40 a la base del complex. Ahir, va poder tenir obertes 40 de les 66 pistes, el 80 % dels remuntadors i 38 quilòmetres dels 70 de què disposa el seu domini. A més, la Molina posa en marxa avui, diumenge, dia 27, l'acció denominada «First Tracks», que permetrà als clients amb forfet de temporada accedir al telecabina i al teleesquí de Set Fonts de manera exclusiva entre les 8 i les 9 del matí, abans de la seva obertura al públic en general.



Accident mortal



Les nevades d'aquesta setmana, que han deixat fins a 80 centímetres a la Val d'Aran, també han fet que el risc d'allaus sigui extrem en molts punts del Pirineu.

Ahir, un esquiador de 31 anys va morir després de ser sorprès per una allau quan es trobava en una zona fora de pistes a l'àrea coneguda com la Vinyeta a l'estació de Baqueira Beret (Val d'Aran).