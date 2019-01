El dia que tothom volia devorar neu a dojo

Equiar permet estar en contacte amb la natura i gaudir d'un entorn com el del Pirineu català. Quan a moltes persones els ve de gust gaudir de la mateixa afició, esquiar, el mateix dia a la mateixa hora, cal tenir una mica de paciència perquè cal fer més cues, tot va una mica més lent. Amb tot, els aficionats a l'esquí feia dies que somiaven en nevades com les que ha fet aquesta setmana. I s'esperen amb resignació.



Vegem-ho. Ahir, des de les 9 del matí, ja eren a les pistes amb ganes de devorar baixada rere baixada. Són de Barcelona. Jordi Vilarrasa, Berta Creus i Sandra Elizalde. «La previsió era de bon temps i volíem veure com estava la neu i gaudir una mica. Ja que fa bon temps ho aprofitarem i hi estarem tot el dia», comenta Jordi Vilarrasa mentre fa cua per poder tornar a pujar al telecadira. Justament les odiades cues que cal fer per gaudir de les anhelades baixades són motiu de queixa. La neu «en general està correcta». Sandra Elizalde apunta que «mai havia vist tanta gent» i recordarà la jornada d'ahir com una de les que hi ha hagut més afluència de visitants a l'estació.



Al migdia Masella bull. El dia és assolellat, els pàrquings més propers a l'accés a les pistes estan curulls (en canvi, el que queda més allunyat pràcticament és buit). Quan han fet mitja dotzena de baixades, molts esquiadors opten per relaxar-se prenent el vermut a la terrassa i gaudir del solet. D'altres fins i tot s'animen a pujar posant pells de foca als esquís. I hi ha qui ho aprofita per fer baixades amb el trineu o aprendre a esquiar amb monitors de l'estació o d'escoles que ofereixen el servei. Al Cap del Bosc es pot gaudir de la vista d'aquest paisatge hivernal de cims encatifats com la serralada del Moixeró coberta de neu.