Les càmeres connectades amb els Mossos frenen el vandalisme a Bellver

La instal·lació de càmeres de videovigilància als carrers de Bell-ver ha donat fruits. En els deu mesos que fa que l'Ajuntament les va posar, l'abril de l'any passat,el vandalisme al poble s'ha frenat de manera dràstica. Durant el 2018 els actes d'incivisme han quedat pràcticament reduïts a zero i en alguns que s'han produït s'ha pogut identificar els autors.

En els mesos que fa que funcionen, l'Ajuntament ha hagut d'actuar en tres ocasions per identificar els responsables d'actes vandàlics. Han estat casos comuns com ara trencament de fanals o papereres. Les 21 càmeres instal·lades al poble són controlades directament des de la comissaria dels Mossos de Puigcerdà, que són els encarregats d'identificar després els possibles autors de les bretolades.

L'alcalde de Bellver, Xavier Porta, ha explicat que «ha anat molt bé, efectivament; ara pràcticament no hi ha ni pintades... es van posar com a element dissuasiu i crec que han funcionat». Amb l'erradicació dels actes vandàlics, l'Ajuntament s'ha estalviat haver d'encarregar hores de feina per aquest motiu a la brigada municipal així com la substitució del mobiliari urbà malmès. Una de les proves definitives del bon resultat de les càmeres va ser la revetlla de Cap d'Any que es va celebrar al poliesportiu municipal amb un gran èxit de públic. En anteriors anys i altres festes populars, sovint l'Ajuntament havia de fer recompte l'endemà de tot un conjunt de desperfectes en el mobiliari urbà o els vehicles aparcats. Aquest any, en canvi, la festa es va tancar sense incidents als carrers. Porta ha explicat que «en aquesta ocasió no ens vam trobar ni una paperera buidada».