La Cerdanya rep una nova nevada

Quan els carrers encara no eren nets del tot de la nevada de la setmana passada, la Cerdanya s'ha paralitzat aquesta primera hora del matí de dilluns en rebre un nou temporal. Des de les sis del matí la neu cau amb intensitat al fons de la vall deixant nous gruixos als pobles. Les principals vies de comunicació no són netes i obliguen a circular amb precaució fins que passi el temporal i la feina de les llevaneus sigui realment efectiva. A les nou del matí Puigcerdà ja ha acumula sis centímetres de neu que en molts casos s'acumula als prop de 30 de la setmana passada. La nevada també afecta l'Alt Urgell. El Servei Català del Trànsit ha prohibit el pas de camions per la Collada i obliga a utilitzar cadenes al Port del Cantó.