L'Alt Urgell avança el retorn de les línies de transport escolar afectades per la neu

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha decidit avançar el retorn de les línies de transport escolar a causa de la nevada. Els escolars que estudien a la Seu provinents del nord de la comarca i de la Cerdanya dinaran i a dos quarts de dues del migdia tornaran als seus municipis d'origen per evitar que si la nevada persisteix sigui més complicat el retorn més tard. El Consell mou cada dia uns 400 alumnes amb el transport escolar. Els afectats per aquest avançament són uns 200 de les línies de Lles i Prullans a la Cerdanya i les de Bescaran, Castellbò i Argestues. Les línies que no queden afectades de moment són les de Peramola i Oliana.

Per la seva banda, el Consell Comarcal de la Cerdanya ho està estudiant a mig matí. En la nevada de la setmana passada també va decidir avançar el retorn al migdia de les línies que usen les carreteres més afectades.