La CUP de la Seu reparteix 4.000 euros del seu regidor a entitats i projectes socials

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de la Seu ha anunciat els projectes socials locals que rebran la part de diners públics que rep i que ha volgut retornar a la societat. Es tracta de 4.000 euros, que representa el 30% dels diners que rep el seu regidor en concepte de participació a les institucions públiques. La resta dels diners s'han destinat a funcionament intern, tant local com nacional.

D'aquesta manera, els 4.000 es repartiran en onze projectes o entitats socials de la ciutat, entre els quals hi ha el Menjador Social, que rebrà mil euros; el club Ciutat la Seu, que 750; el Col·lectiu Feminista, també 750; la Seu Solidària, que 500; o la Trobada de Residències, 348. Fonts de la CUP han remarcat que el projecte de retorn de les ajudes públiques a la societat, anomenat «Diners al Carrer», ha tingut una gran acceptació entre els veïns i entitats tant de la capital alt-urgellenca com de la resta de la comarca.

Els responsables de la formació han argumentat que «la clau per a la transformació social no és la representació institucional, sinó la força del moviment popular i l'organització popular. És per això que volem contribuir al creixement i enfortiment del teixit social, és una prioritat per a la CUP».

Així, el partit ha fet pública la gestió dels seus ingressos provinents de l'administració. La CUP s'ha gastat 2.306,39 euros en funcionament de la candidatura, 2.402,50 euros com a contribució a la CUP nacional i 4.529 euros en diversos projectes d'Unitat Popular locals.