El Govern aprova un nou pla que no permet que l'aeròdrom de la Cerdanya creixi

Nou pas endavant en la tramitació del Pla Director Urbanístic de l'Aeròdrom de la Cerdany, ara, amb l'acord de les institucions del territori. Tal com va avançar aquest diari entre setmana, ahir la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme va aprovar el pla en tramitació inicial per segona vegada.

La nova proposta n'ordena l'àmbit, el racionalitza i redueix respecte de les previsions de creixement contingudes al document anterior, aprovat inicialment l'any 2015. Així, el nou text blinda l'equipament contra qualsevol ampliació de superfície i emfasitza la protecció del paisatge cerdà. Concretament, el sostre edificable passa dels 25.000 metres quadrats que es preveien anteriorment als prop de 7.000 i es destinen 25 hectàrees de sòl a protegir el seu entorn paisatgístic.

Aquesta nova situació legal contrasta amb la que preveia tirar endavant la Generalitat amb una normativa que, segons els alcaldes cerdans, estava dissenyada exclusivament des de Barcelona. El PDUA de l'aeròdrom de la Cerdanya va ser aprovat inicialment l'abril de 2015 i posteriorment sotmès a informació pública, però el llum verd definitiu es va posposar per donar resposta a les inquietuds del territori. A partir d'aquell moment, el departament de Territori i Sostenibilitat, els ajuntaments afectats i el Consell Comarcal han estat treballant conjuntament per acordar la proposta. Fruit d'aquest procés, s'ha resolt a favor de no permetre-hi l'aviació comercial, alhora que s'ha confirmat la voluntat de mantenir-hi l'activitat amb finalitats lúdiques i esportives, ultralleugers, globus aerostàtics i vol a vela com a activitat de referència de l'aeròdrom.

Així, el nou text rebaixa la categoria aeroportuària de la instal·lació, que passa de 2B a 1B, que només admet aviació privada i no requereix allargament de la pista actual. A més, el pla limita a 15 metres l'envergadura de l'enlairament i aterratge d'avions de motor i permet naus de fins a 24 metres per a l'aterratge dels planadors de vol sense motor. L'objectiu d'un PDUA, que afecta els aspectes urbanístics i els aeroportuaris, és qualificar la zona de servei, detallar les servituds aeronàutiques que afecten els terrenys, ordenar tot l'àmbit i especificar-ne les condicions.