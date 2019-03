Bellver mostra la transformació de la carretera que creua el seu nucli urbà

«És molt positiva la visita d'obres de la presidenta Rosa Maria Perelló per visualitzar la gran col·laboració que hi ha hagut en aquests quatre anys entre l'Ajuntament de Bellver i la Diputació de Lleida». Així explicava a Regió7 Xavier Porta, l'alcalde de Bellver de Cerdanya, el que representa per al municipi la visita d'obres que va fer ahir la presidenta de la Diputació de Lleida per conèixer de primera mà les actuacions que s'han dut a terme al municipi amb la col·laboració econòmica de l'ens provincial.

Els dos dirigents, acompanyats d'alcaldes de la part lleitadana de la Cerdanya, van visitar diferents actuacions, com ara la baixada del Camí del Bac i el pont de la LP-4033, l'avinguda Sicart i el centre d'atenció primària, així com també la residència de Bellver Fundació Pública de Serveis Sant Roc, i van fer una visita d'obres a la plaça de Sant Roc. L'estrella de les obres és la reforma de la carretera LP-4033, que creua el nucli urbà des del pont del Segre fins a la connexió amb Baltarga i la carretera del túnel del Cadí, i la creació de la zona d'oci amb prioritat per als vianants de la plaça de Sant Roc.

Aquest ha estat un projecte amb un pressupost de 500.00 euros, dels quals la Diputació de Lleida n'ha aportat 400.000 i l'Ajuntament, els 100.000 restants. L'actuació ha comportat la renovació de les voreres de tota la car-retera per connectar amb el tram de carretera que ja es va renovar l'any 2012 fruit d'una primera fase d'actuació. En aquest sentit, el batlle Xavi Porta afirmava que aquesta intervenció suposa «la culminació» d'un projecte per «endreçar» l'entrada del poble.

El vial que creua el nucli urbà són les avingudes de Pere Sicart i de la Cerdanya, i ha estat objecte d'una renovació integral. Per a la visita d'ahir es va embellir amb flors. L'alcalde de Bellver destacava el fet que s'hagi endreçat el conjunt i que s'hagi convertit en zona de prioritat per als vianants.

D'altra banada, en la seva estada d'ahir a la Cerdanya, la presidenta Rosa Maria Perelló també va visitar Prullans, acompanyada del diputat Antoni Navinés. Allà va veure el local social de Ca l'Antoni. I posteriorment va anar a Ardòvol, on va fer una visita d'obres del sistema d'abastament d'aigua potable i de la pavimentació dels carrers.