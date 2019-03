Un ciclista de 50 anys de Puigcerdà mor atropellat per un 4x4 a l'N-260

arxiu particular

Vehicle tot terreny que va atropellar el ciclista a la carretera N-260 al lloc del fets, ahir arxiu particular

Un ciclista, Ricardo Picazo, de 50 anys d'edat i veí de Puigcerdà , va perdre la vida, ahir, en un accident mortal a la carretera l'N-260, entre Martinet i Bellver de Cerdanya. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'home, pare d'un fill i una filla, va ser atropellat per un vehicle tot terreny amb matrícula andorrana que va envair el carril contrari per causes que ahir s'estaven investigant.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a 2/4 d'1 del migdia. L'atropellament va tenir lloc al punt quilomètric 204 de la carretera N-260 al terme de Montellà i Martinet, segons van informar fonts del Servei Català del Trànsit (SCT).

En el moment dels fets, la víctima circulava acompanyat d'un altre ciclista, que va resultar il·lès. Els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar fins al punt de l'accident, van acabar arrestant el conductor del vehicle tot terreny amb matrícula d'Andorra per homicidi imprudent. L'home va ser traslladat a les dependències de la policia catalana de la Seu d'Urgell. Fonts policials van confirmar a aquest diari que és previst que a partir d'avui l'home passi a disposició judicial.

Arran de l'accident, es van activar cinc patrulles del cos de Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers i dues ambulàncies, l'helicòpter i el Servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Arran de l'accident, el Servei Català de Trànsit va recordar que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los orientació i informació.