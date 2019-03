Alp enllesteix el disseny del nou teatre i el presenta als veïns per iniciar les obres

L'Ajuntament d'Alp ha enllestit el projecte de reforma i rehabilitació dels edificis del teatre i el Casino, al cor del poble, i després de presentar-lo als veïns en un acte públic obrirà el procés previ a la licitació d'obres. La intenció de l'equip de govern és que les obres comencin a la tardor i tinguin una durada d'entre un any i mig i dos anys. El projecte de reforma, fet per professionals d'Alp, té com a principal objectiu reimpulsar l'edifici, un dels més carismàtics per a la gent d'Alp, com a espai social i cultural.

El projecte preveu, com a línies bàsiques, la millora de la comunicació entre els edificis del teatre i el Casino, que de fet són dos blocs separats, així com la reforma dels accessos, en la qual s'inclourà la instal·lació d'un ascensor. Les obres suposaran també la modernització del teatre, amb una caixa d'escenari baixa i una platea alliberable de cadires per tal que pugui acollir diverses activitats, i la construcció de nous serveis. També s'habilitaran espais interiors per acollir altres activitats. L'Ajuntament està preparant el plec de clàusules per poder licitar l'obra tan aviat com sigui possible. El pressupost de l'actuació és d'1.300.000 euros i té una subvenció dels Fons Europeus a través de la Generalitat.

L'alcalde d'Alp, Ramon Moliner, ha explicat que «es tracta d'un edifici que tothom s'estima molt, tothom hi té algun record, sigui perquè hi va anar al cinema, o perquè hi va anar a ballar o perquè és on fem activitats com l'Escudella i les eleccions. És un espai que sempre ha sigut multifuncional i crec que a tothom li agrada que el recuperem». La reforma no recuperarà l'antiga façana principal sinó que consolidarà l'actual, per la plaça del Casino, perquè és la que amb els anys ha anat consolidant-se com l'accés principal amb un portal més gran. Moliner ha destacat el fet que el projecte arquitectònic ha estat fet per arquitectes i arquitectes tècnics d'Alp «pel poble per al poble», els quals han aportat al disseny l'estima per l'espai. Així, Moliner ha agraït la participació en el projecte de Jordi Viñas, Roser Fabra, Isidre Ribera, Oliver Hansmann i Josep Cordomí com a arquitecte municipal.