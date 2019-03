El ciclisme del Pirineu organitza una marxa lenta contra els accidents

El dolor i la indignació per l'accident que diumenge va costar la vida a un ciclista de Puigcerdà ha empès els aficionats al ciclisme del Pirineu a dir «prou» en una jornada d'homenatge i protesta que amb tota probabilitat se celebrarà el cap de setmana que ve.

Les primeres converses entre els responsables els clubs d'aficionats de Puigcerdà, Bellver, Andorra, la Seu d'Urgell i també del Berguedà han plantejat l'organització d'una marxa lenta que sortirà diumenge al matí de Puigcerdà fins al pont de Sant Martí, lloc on va tenir lloc l'atropellament mortal de diumenge.

Els grups d'Andorra i la Seu pedalaran molt probablement fins al mateix lloc des dels seus punts d'origen o concentrats prèviament a la Seu per confluir en un acte que inclourà la col·locació d'una placa en record de Ricardo Picazo, el ciclista atropellat, i la lectura d'un manifest de rebuig de la sinistralitat que tenen els ciclistes a les carreteres. L'hora de sortida de la marxa lenta serà a 2/4 d'11 del matí de Puigcerdà i a les 10 a la Seu d'Urgell, segons unes primeres estimacions dels organitzadors. Mentre duri l'acció, que recorrerà una distància d'uns 25 quilòmetres dintre la capital cerdana i Martinet, el grup ciclista farà alentir el trànsit de vehicles sota la supervisió dels Mossos d'Esquadra.

Els organitzadors calculen que el grup que sortirà de Puigcerdà assolirà fàcilment el centenar de ciclistes i que el que aplegarà els corredors alt-urgellencs i andor-rans se situarà al voltant dels 150. La previsió inicial és que l'acte es faci a 2/4 de 12 al pont sobre el Segre, on va tenir lloc l'accident, i que tingui una durada d'uns quinze minuts.

A la Cerdanya, l'Alt Urgell i Andorra hi ha una gran afició al ciclisme de carretera, la qual cosa omple de corredors les seves vies especialment els caps de setmana, quan han de compartir la xarxa amb un turisme que fa que es triplica el nombre d'habitants al territori. La sensació general entre els aficionats als pedals al Pirineu és una indignació especial davant els conductors d'Andorra, que agafen grans velocitats en sortir del Principat i provoquen, històricament, accidents greus. Entre els clubs que han anunciat la presència hi ha els de Bellver, Puigcerdà, Outdoor Cerdanya, Tupedala, Sedis, Agrupació Ciclista d'Andorra i Triatló Serradells.

Comiat a Ricardo Picazo

La comunitat ciclista de la Cerdanya es va sumar ahir al matí a la família i amics en el funeral en memòria del veí de Puigcerdà de 49 anys mort diumenge al migdia quan tornava amb un company d'una matinal de ciclisme de car-retera. L'església parroquial de Sant Domènec va viure moments de tristesa per la mort de Ricardo Picazo. En el seu comiat també hi va ser presents ciclistes de les comarques veïnes i d'Andorra, entre els quals el comentari unànime era la perillositat de les carreteres especialment els caps de setmana. En el funeral, que va omplir Sant Domènec, la família va estar acompanyada d'amics i companys de feina.