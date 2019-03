Els formatgers de l'Alt Urgell creen set rutes gastronòmiques per la comarca

L'Alt Urgell té set noves rutes relacionades amb el món del formatge que, a un preu fix de 40 euros, permeten als visitants conèixer indrets poc coneguts de la comarca, entrar als obradors de formatgeries que hi ha repartits pel territori, visitar el Museu de la Seu i un dinar. Les set rutes són la Ruta de les olors i les trementinaires, la Ruta de la recuperació del patrimoni alimentari, la Ruta del patrimoni i el maridatge, la Ruta dels productes d'altura i els productes làctics, la Ruta de la fermentació (pa, cervesa i formatge), la Ruta dels formatges i les patates xips artesanes i la Ruta del patrimoni gastronòmic a la Seu d'Urgell'

Les nou propostes formen part del projecte Les Rutes Gastronòmiques de l'Alt Urgell, que han impulsat conjuntament l'associació de productors i artesans de la comarca Menja't l'Alt Urgell i el MEDFEST-MED, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Turisme Seu i la Diputació de Lleida.

El projecte ha inclòs el suport al nou web www.menjatlalturgell. cat, on es poden trobar les rutes així com la descripció de l'associació i les referències dels 23 productors formatgers que la configuren. En nom de l'associació de productors, Salvador Maura i Marisol Salvadó han explicat que per a aquest any l'associació «s'ha posat com a repte promoure i gestionar aquestes rutes gastronòmiques que donen a conèixer les diferents explotacions i obradors per apropar més el productes de proximitat i de qualitat que es treballen a la comarca als consumidors, i alhora potenciar l'entorn que els envolta». Per als nens de fins a onze anys el preu és de 20 euros.