La Guàrdia Civil escorcolla a la Seu Ajuntament i Consell

La Guàrdia Civil van entrar ahir al matí a l'ajuntament de la Seu d'Urgell i a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per buscar documentació relacionada amb suposats delictes de prevaricació, malversació, contra l'administració pública, frau contractual, frau de subvencions i negociacions prohibides a funcionaris. Aquests delictes estarien relacionats amb subvencions de la UE, fons Leader i Feder desviats del seu destí i amb concessions d'obres sense els contractes.

Els agents van actuar seguint una investigació del Jutjat d'Instrucció número de dos de la capital alt-urgellenca contra quatre persones pels esmentats suposats delictes per una actuació que parteix d'una querella de la Fiscalia. L'entrada als edificis administratius de la Seu es va fer a primera hora i, en la seva actuació, els agents de la Guàrdia Civil van requisar alguns telèfons mòbils, entre aquests el de l'alcalde, Albert Batalla, que es va personar a l'ajuntament per iniciativa pròpia. Els policies van fer sortir tots els treballadors del consistori excepte el primer tinent d'alcaldia, Jesús Fierro, la interventora, els informàtics i el secretari municipal. També van quedar dins l'edifici una administrativa, un advocat i el secretari del Patronat d'Habitatge i Urbanisme de la Seu. A més de requisar els telèfons a alguns treballadors, els agents també van demanar contrasenyes de correu electrònic. El Jutjat d'Instrucció número dos de la Seu d'Urgell porta el cas després d'obrir-ne el procediment el 26 de març arran d'una querella presentada per la Fiscalia. Segons han informat fonts del cas, el mateix dia ja es va demanar i acordar l'entrada i escorcoll al consistori per buscar la documentació necessària per al procediment.