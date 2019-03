Cerdanya i Alt Urgell uneixen tota l'FP del territori en una fira per als alumnes

Els Serveis Educatius Alt Urgell Cerdanya, conjuntament amb els instituts de les dues capitals comarcals, han organitzat la primera Fira de formació professional per tal que els alumnes cerdans i alturgellencs tinguin tota la informació centralitzada dels estudis de què disposen al territori.

La Fira de Formació Professional se celebrarà el dia 9 d'abril a la sala Sant Domènec de la Seu amb la presència de totes les institucions acadèmiques de les dues comarques, que estan relacionades amb diversos sectors professionals: el comerç, per part de l'Institut Aubenç d'Oliana; el sector agrari i de medi natural, així com el forestal i l'eqüestre per part de l'EA del Pirineu a Bellestar; el de la Sanitat per part de l'INS Joan Brudieu a la Seu; el de Serveis a la comunitat, i el d'informàtica a través del mateix Joan Brudieu; el de la gestió administrativa per part del col·legi La Salle i també el Joan Brudieu; el de la mecànica per part del col·legi La Salle de la Seu; el de les activitats fisicoesportives per part de l'INS Pere Borrell de Puigcerdà; i el de l'hoteleria i el turisme, també a càrrec de l'institut de Puigcerdà.

Segons han explicat els organitzadors, la jornada, que portarà per títol «FP: El futur d'avui», té un doble objectiu. D'una banda, difondre els estudis professionals que es poden cursar a l'Alt Urgell i la Cerdanya, i, d'altra banda, poder veure tant els joves de secundària, les seves famílies, els agents educatius, tutors i docents el futur laboral i acadèmic que aporta cursar estudis de formació professional. La jornada inclourà a partir de les sis de la tarda una taula rodona sobre els avantatges de l'FP i les seves sortides laborals.