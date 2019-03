Els nens músics de la Seu se sumen a l'onzena Cantaxics

Una delegació formada per 40 nens i nenes d'entre tres i sis anys del Grup de Sensibilització de l'Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell ha participat en l'onzena edició del Cantaxics, al teatre Kursaal de Manresa diumenge passat.

Segons han explicat des de l'escola de música alturgellenca, la cantata d'aquest any es titulava Patuflash, nom d'un nen vingut de l'espai. Es tractava d'una història inspirada en la figura del Patufet, que, en comptes de perdre's a la panxa del bou, es perd dins d'un forat negre de l'espai. Un espai on en Patuflash i el seu robot RUC viuen aventures amb la nau Patim-Patam-Patum. Segons han remarcat des del centre docent, aquesta nova cantata protagonitzada per nens d'arreu del país ha estat composta expressament per a l'ocasió per David Martell i escrita per Manel Justícia, qui també n'és l'il·lustrador del llibre. En aquest concert, organitzat per la Zona 6 de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), hi han participat 1.000 alumnes procedents de les escoles de música del Bages, Berguedà, Alt Urgell, Baix Llobregat i Vallès Occidental.