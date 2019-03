La mort del ciclista ceretà porta 500 aficionats de la bici a exigir més seguretat

Els ciclistes del Pirineu no només volien mostrar el seu dol pel darrer ciclista mort en un accident la setmana passada a la Cerdanya, sinó també el malestar davant la vulnerabilitat del col·lectiu sobre l'asfalt. Les pedalades lentes que van tenir lloc ahir en memòria de la víctima van reunir mig miler d'aficionats a aquest esport. Les marxes van sortir de Puigcerdà, la Seu d'Urgell i d'Andorra, i van confluir en el punt on va perdre la vida el veterà ciclista ceretà Ricardo Picazo, aficionat a la bici des de feia tres dècades. En un manifest llegit en la concentració, van exigir més seguretat a les carreteres, amb espais més adequats per als ciclistes, i sensibilització per part dels conductors.



Les pedalades lentes van acabar en una concentració al pont de Sant Martí, el lloc on va tenir lloc l'accident. En aquest indret van fer un acte emotiu en memòria de Picazo, amb la participació de la seva família. De fet, la víctima era molt coneguda entre els aficionats de la bici de la Cerdanya i molts encara estaven colpits per la pèrdua. Un total de vuit entitats ciclistes (de Puigcerdà, el Berguedà, la Seu d'Urgell i d'Andorra) van participar en l'homenatge a Picazo, i van ser elles les que, precisament, van donar a l'acte un to reivindicatiu. Un dels companys de Picazo va ser l'encarregat de llegir el manifest i expressar, a part del tràngol per la pèrdua, la inseguretat dels ciclistes de Puigcerdà. «Ha estat víctima d'un nou homicidi a la carretera, i la llista vergonyosa de companys que han perdut la vida ens ha portat a manifestar-nos», llegia.



En la lectura es va apel·lar a la classe política i a la ciutadania en general per posar de manifest «la indefensió» que senten els ciclistes a l'asfalt. La reivindicació que van fer pública ahir es basa en quatre punts, que passen per demanar un codi penal més punitiu per als qui, per imprudències, provoquen aquests accidents greus; una sensibilització més gran; inversions amb la finalitat de crear espais per a ciclistes; i modificacions de les normes de circulació. «Demanem l'enduriment del Codi Penal per als acusats d'un delicte en sinistres viaris, sobretot quan les víctimes són col·lectius vulnerables com els ciclistes. També campanyes continuades de conscienciació», va expressar el company de la víctima.



A part d'exigir inversions per crear espais adequats per als ciclistes, van afirmar que hi ha actuacions i mesures pocs costoses que podrien millorar la convivència a la carretera entre conductors i ciclistes, com l'obligatorietat de reduir la velocitat del cotxe davant la presència de ciclistes i la col·locació de senyals per recordar als conductors que han deixar com a mínim un metre i mig d'espai respecte als ciclistes a l'hora d'avançar-los.

Mobilització sobre rodes



A dos quarts d'11 del matí, ciclistes de diferents municipis de la Cerdanya es van reunir al polígon industrial que hi ha a l'entrada de Puigcerdà. De fet, no només hi havia aficionats a la bici de la comarca, sinó també del Berguedà. S'hi van aplegar més de 200 persones amb les seves bicicletes. La marxa lenta va passar per l'N-260, l'eix Pirinenc, i hi havia un vehicle dels Mossos d'Esquadra al capdavant del grup i un altre al darrere, que senyalitzava les restriccions de trànsit. En sentit invers, els vehicles circulaven amb normalitat. Per impedir que es formessin grans cues i col·lapses a la carretera, els ciclistes anaven parant als pobles, moment que els agents dels Mossos aprofitaven per fer avançar els cotxes i desfer les retencions. Van tardar, aproximadament, una hora a arribar al pont de Sant Martí. Al mateix moment, una altre grup, també integrat per més de 200 ciclistes, circulava de la Seu d'Urgell fins al lloc on va tenir lloc l'accident fa vuit dies. Al llarg del recorregut s'hi afegien més ciclistes des de diferents accessos dels municipis.



De la capital de la Cerdanya va sortir Toni Sanz, president del Club Ciclista de Puigcerdà, que visiblement emocionat a l'hora d'iniciar la ruta va manifestar a aquest diari que «tant conductors com ciclistes han d'anar més conscienciats a la carretera, i respectar les normes». «Sortir en bici i no tornar a casa és molt fort», sentenciava. A la vegada, apuntava que a la Cerdanya «hi ha vorals plens de sorra pels quals no es pot circular i cap senyal que alerti de la presència de ciclistes, malgrat l'afició que hi ha a la comarca».



També va sortir de Puigcerdà el delegat a Lleida de la Federació Catalana de Ciclisme, Norbert Herrera, que va afirmar que «a la carretera tothom ha de tenir respecte», i va advocar perquè «el Codi Penal sigui conseqüent», perquè «no pot sortir tan barat llevar la vida d'una persona, i no hi poden haver més negligències a la carretera, com la que va va costar la vida al Ricardo». Picazo, un apassionat de la bicicleta, tenia 49 anys i era membre del Club Ciclista de Puigcerdà.