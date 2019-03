Puigcerdà aprova l'obra de reforma dels murs exteriors de Sant Domènec

Després de la reforma integral de l'interior de l'església, pendent tan sols de la restauració de les últimes pintures del cor, l'Ajuntament de Puigcerdà ara ha activat la fase de renovació de l'exterior de l'església de Sant Domènec. Aquesta nova fase inclourà principalment la façana sud del temple i culminarà la nova obertura amb vidre de la façana nord, que l'ha de comunicar visualment amb l'antic claustre del convent dels dominics que ocupa l'actual biblioteca.

El consistori s'ha presentat al pla d'ajudes de la Diputació de Girona per continuar invertint en la reforma de l'església amb una nova subvenció d'uns 20.000 euros. Fins ara l'actuació ha comportat, en diferents fases aplicades en els últims cinc anys, una inversió d'uns 600.000 euros, que principalment ha aportat el bisbat d'Urgell a través de la parròquia de Santa Maria de Puigcerdà. També hi han aportat ajudes la Diputació, l'Ajuntament i la Generalitat. A la remodelació integral de l'interior del temple ara s'hi sumaran les obres a la part exterior que donen a la plaça del Claustre i al carrer Alfons I. Aquestes obres s'han d'iniciar aquest mateix any i consistiran en una rehabilitació que solucioni el deteriorament del mur, que no té elements nobles. Pel que fa a la façana nord, el projecte d'obres preveu acabar de fer i col·locar el vidre que tancarà la zona del baptisteri, que quedarà visible des de la plaça del Claustre per integrar els dos espais. Paral·lelament a les obres, l'Ajuntament ha declarat l'església com a bé cultural d'interès local.