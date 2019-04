Queixes per la manca de carrils bici a tota la Cerdanya

Els ciclistes de la Cerdanya van expressar la seva queixa, a través del manifest llegit al final de la pedalada, per la falta d'espais ben senyalitzats per als ciclistes a les carreteres. Els ciclistes van destacar que a la comarca «no hi ha cap carril bici i no hi ha vorals adequats», tot i que es veuen moltes famílies circulant en bici per la carretera. «És incomprensible i vergonyós», va expressar un company de la víctima, que va llegir el manifest. En aquest sentit, exigeixen inversions per ampliar els vorals i crear-ne en els trams on no n'hi hagi.