En el punt final de la pedalada, la parella, els dos fills, els pares i altres familiars del ciclista Ricardo Picazo esperaven, molt emocionats, el mig miler de ciclistes per deixar un ram de flors al lloc on va perdre la vida. Va ser la vídua qui va deixar el ram en el punt on Picazo va tenir l'accident fa vuit dies. A més, els seus coneguts i companys de pedalada hi van col·locar una placa en record seu.