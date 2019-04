La Cerdanya fa una crida per renovar el turisme preguntant «Quin trinxat vols?»

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha iniciat, a través el Patronat Comarcal de Turisme, un procés participatiu per definir el nou Pla d'acció sectorial en l'àmbit del turisme per al període 2019-2024. El Patronat va presentar ahir oficialment una campanya que, amb la pregunta «Quin trinxat vols?», insta els veïns de la vall a aportar les seves propostes i opinions per aconseguir un nou turisme menys estacionalitzat i que generi més llocs de treball.

L'objectiu del nou Pla Sectorial del Turisme és «buscar la reorientació del turisme cap a la desestacionalització i la diversificació tot conservant la Cerdanya com una destinació turística de qualitat i promovent noves oportunitats d'ocupació en aquest sector que reverteixin de manera positiva als habitants de la comarca», segons han explicat responsables del mateix Patronat.

Per aconseguir contactar amb els veïns, l'ens comarcal ha posat en marxa un procés participatiu que vol «potenciar el diàleg i el treball conjunt entre els diferents actors comarcals, crear sinergies i afavorir la creació de xarxa entre el sector públic i el privat». Així, el Patronat ha convocat l'administració pública, la societat civil, organitzacions, entitats i empreses a tres «jornades de cocreació» que se celebraran dijous, 4 d'abril a Puigcerdà, el 15 de maig a Bellver i el 12 de juny a Alp. Aquest procés és la tercera fase del pla, el qual permetrà establir una diagnosi participativa «per detectar quins són els punts clau que poden potenciar un desenvolupament rural local sostenible, un estudi que s'aconsegueix escoltant i trobant-se amb tots els actors a través d'entrevistes personals i/o reunions per sectors».

Durant la celebració de les tres jornades de cocreació i les entrevistes amb els agents implicats del territori, s'activarà una comissió de seguiment i avaluació (CSA) amb representants públics i privats que «supervisarà tot el procés, i en garantirà la transparència i la implementació adequada».

En la quarta i última fase del procés es recollirà tota la informació i es proposarà la redacció del pla, el qual inclourà les conclusions i la diversitat de visions dels diferents actors del territori que hi hagin participat. Per concloure el procés, a la tardor d'aquest any 2019, es farà la presentació pública del nou Pla d'acció sectorial en l'àmbit del turisme per la Cerda-nya.

La primera jornada de cocreació d'aquest dijous se celebrarà de 10 del matí a 1 del migdia al Poliesportiu de Puigcerdà.