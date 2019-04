En llibertat els dos membres del CDR detinguts després de no comparèixer davant dels jutjats de Puigcerdà

Els dos membres del CDR de Cerdanya, Marçal Rocías i Roger Juvé, detinguts aquest dimarts després de desobeir en dues ocasions la citació dels jutjats de Puigcerdà han quedat en llibertat, segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Tots dos van ser cridats, l'11 i el 27 de març passat, com a investigats pels delictes de desordres públics i resistència i desobediència a l'autoritat durant una acció reivindicativa el 21 de febrer passat, jornada de vaga general. Un cop traslladats pels Mossos d'Esquadra a les dependències judicials de la capital cerdana, s'han acollit al seu dret a no declarar i han estat informats de la seva imputació.

Els fets que s'investiguen tenen a veure amb el tall de les carreteres N-152 i N-154 al seu pas per Puigcerdà i en un punt proper a la frontera el 21 de febrer passat. Tots dos membres del CDR de Cerdanya van ser citats a declarar per haver mostrat una "resistència més activa" en el moment en què, poc abans de dos quarts de quatre de la tarda, efectius dels Mossos d'Esquadra van desallotjar-los per normalitzar el trànsit a les vies que havien tallat.