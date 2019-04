La Fira de Clicks incorpora escenografies sobre la Seu

La Seu d'Urgell acollirà durant la segona quinzena d'aquest mes d'abril la segona edició de la fira Clicks la Seu, una exposició feta amb escenificacions amb els populars ninos de joguina anomenats clicks. La mostra estarà oberta entre el tretze i el vint d'abril a la sala Sant Domènec i al Centre Cívic el Passeig i estarà formada per dotze diorames.

Segons ha explicat l'Ajuntament, «Fira Clicks la Seu» oferirà als visitants «un ventall d'activitats pensades per a tots els membres de la família... L'esdeveniment està concebut com un espai temàtic urbà dedicat als Playmobil en el qual jugar i aprendre són les dues palanques sobre les quals s'edifica aquesta proposta d'entreteniment familiar».

Aquest any l'exposició de diorames de gran format estarà formada per dotze escenes, de les quals tres seran amb temàtiques dedicades a la Seu com el mercat, el formatge i l'esport i natura local, i una altra ha estat dissenyada per un jove col·leccionista de set anys veí de la capital alt-urgellenca. Aquest nen exposarà per primera vegada un diorama fet amb figures de la seva pròpia col·lecció.