Turisme analitzarà la incidència dels que visiten la comarca i fan nit al nord

El Patronat de Turisme de la Cerdanya ha detectat una tendència de visitants del mercat català que van a dormir a l'Alta Cerda-nya, molts en apartaments turístics. Els tècnics del Patronat no disposen de dades oficials pel que fa al nombre d'allotjaments turístics privats ni al de visitants de la Baixa Cerdanya que opten per dormir en territori de l'Estat francès, però sí que han copsat aquesta tendència entre els visitants que entren a l'Oficina de Turisme de l'entrada de Puigcerdà.

La tècnica del Patronat, Maria Faura, ha considerat que al voltant del 5% dels turistes que entren a l'oficina van a passar la nit en allotjaments de l'Alta Cerdanya, la qual cosa equival a unes 210 persones tenint en compte que durant l'any 2018 s'hi van atendre unes 4.200 consultes. Faura ha remarcat que per ara es tracta d'una dada que tan sols és una referència perquè no tots els turistes que visiten la Cerdanya passen per l'oficina del Patronat, però ha apuntat que sí que és una dada a tenir en compte.

Faura ha explicat que «ens hem adonat que molta gent es queda a dormir a l'altra banda de la frontera però que, en canvi, ve a fer les visites aquí, al costat sud, tant a Puigcerdà, Alp o Bellver, de la mateixa manera que, com ja teníem detectat, n'hi ha molts que dormen aquí i després van a l'Alta Cerdanya per pujar al Tren Groc».

Als visitants que trien l'Alta Cerdanya, tant pels seus hotels com pels apartaments turístics, s'hi sumen els segons residents de l'àrea de Barcelona que en les últimes dècades també han triat el costat nord de la vall per comprar-hi una casa d'estiueig.

Els responsables del Patronat Comarcal de Turisme han argumentat que a partir de l'any que ve podran acotar més la quantitat i tipologia, de visitant que va a l'Alta Cerdanya i d'allotjament turístic que usa, gràcies a un nou sistema per comptar les consultes que reben. Així, des d'aquest any, els tècnics del Patronat fan servir unes noves plantilles per conèixer l'origen, el destí i l'interès dels grups.

Sobre les 4.200 consultes rebudes l'any passat a l'Oficina de Turisme del Patronat Comarcal, la major part van ser relacionades amb el turisme actiu, en un percentatge del 30%; el turisme de natura, que va suposar el 30%; i el turisme cultural, amb un percentatge del 20%. L'activitat estrella va ser el senderisme.