La Cerdanya debat el rol que va tenir l'anarquisme abans de la guerra civil

El Grup de Recerca de Cerdanya ha organitzat la presentació a la vall del llibre 'Objetivo: liquidar a los anarquistas de Puigcerdà', de l'historiador dels moviments socials Josep Quevedo.

L'acte, celebrat dissabte passat a la sala Sebastià Bosom de l'Arxiu Comarcal de Cerdanya, va servir per recordar el passat del moviment anarquista a la comarca, amb especial incidència sobre els coneguts com a fets de Bellver amb el protagonisme d'Antonio Martín, el Cojo de Málaga. Segons ha explicat el Grup de Recerca, Quevedo va «desdemonitzar» la figura d'Antonio Martín, del qual va afirmar que va ser possiblement assassinat no per un ciutadà de Bellver, sinó pels serveis secrets del partit comunista, els quals també serien els autors de la mort dels delegats de la CNT-FAI que van anar a Bellver, teòricament a negociar i no a conquerir-lo. En aquest sentit, la nova prespectiva que va oferir l'escriptor suposa una nova línia de visió històrica respecte de l'oferta fins ara, la qual tendeix a presentar Martín com el cap d'un moviment sense control. Quevedo va argumentar que la mort de Martín va estar dirigida pel govern de la República per controlar la frontera.