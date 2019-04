«Estava fent la migdiada i era comsi em sacsegessinel llit perquè em despertés»

Alba Gil, veïna d'Arfa, un dels nuclis de Ribera d'Urgellet, explicava a Regió7 que en el moment del terratrèmol estava fent la migdiada i «he sentit com un tro, i semblava que em sacsegessin el llit per despertar-me. He obert els ulls i he vist que tot es movia d'un costat a l'altre». A casa, diu, també hi havia la seva parella, que «no se n'havia adonat. M'ha dit que estava amb l'ordinador i tot s'ha mogut», però «s'havia pensat que havia donat un cop a la taula. Amb tot plegat, he vist que no era normal i he començat a pensar que era un terratrèmol». I aquest extrem s'ha confirmat just després quan, explica, que «he mirat el mòbil i molta gent de la Seu d'Urgell també deien que ho havien notat».

Una altra veïna d'Arfa, que es volia mantenir en l'anominat, també explicava la seva experiència a Regió7: «Era a la botiga i ha estat una cosa molt forta. Semblava com si hagués caigut el sostre o baixés la terrassa. Jo parlava amb una clienta per telèfon i, de cop, s'ha quedat callada». Aquesta veïna afegeix que «al primer moment t'espantes, però llavors m'he imaginat que era un terratrèmol i de seguida tothom ho deia per WhatsApp».