L'Escola de Famílies de la Seu aprèn a tractar els perills de penjar fotos a la xarxa

L'Escola de Famílies de la Seu d'Urgell ha convocat una nova activitat que té com a objectiu donar eines als pares i fills per abordar les problemàtiques derivades del mal ús de les noves xarxes socials. L'activitat es titula «He vist a l'Instragram del teu fill que...» i se centrarà en aspectes com ara la manera d'identificar els punts positius i negatius de la xarxa, l'avaluació de les conseqüències i les millors maneres de saber acompa-nyar i guiar els fills.

La xerrada serà a càrrec de la desenvolupadora de webs i dinamitzadora en tecnologies de la informació Olga Cuevas. L'acte es farà el dijous 11 d'abril a 2/4 de 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament de la Seu.