La neu de primavera assegura la Setmana Santa a les estacions

L'arribada de la Primavera ha comportat, paradoxalment, la fi de l'anticicló que s'havia assentat sobre el Pirineu tot el mes de març i, finalment, ha deixat caure noves nevades.

La nova neu que ha caigut la nit de dimecres, i la que s'espera que caigui, el cap de setmana, permetrà a les estacions afrontar amb millors condicions la campanya de Setmana Santa, una de les més fortes de l'any. El nou episodi de precipitacions ha beneficiat també l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent-la Vansa, que calcula reobrir a partir de dilluns en funció de la neu que es dipositi sobre els cinc centímetres que hi han caigut en les últimes hores.

A les estacions d'esquí alpí de la Molina i Masella s'hi han precipitat en les últimes hores un nou gruix mitjà de neu de deu centímetres que a les cotes altres han estat lleugerament superiors. Aquesta nova neu i la que s'hi pugui sumar entre divendres i dissabte ha obert als seus responsables la perspectiva d'un final de temporada amb molt millors condicions de les que hi havia fins ara. En aquest sentit, la baixada de temperatures també ajudarà a estabilitzar la nova neu, si bé els canons de neu produïda ja no estiguin en funcionament.

En el sector de l'esquí nòrdic, l'estació més beneficiada per aquest nou temporal ha estat l'alt urgellenca de Tuixent la Vansa, que si bé va tancar definitivament la temporada fa quinze dies, ara calcula reobrir dilluns si els gruixos ho permeten. El seu responsable, Albert Nadal, ha explicat que a l'estació ja hi han caigut cinc centímetres més i que n'espera més per aquest divendres. Amb aquest escenari, l'estació aspira a mantenir-se oberta també per Setmana Santa i assolir els 40.000 visitants, una xifra que suposaria un rècord ja que pràcticament doblaria els 22.000 d'una temporada bona com la de l'any passat. En una temporada mitjana, l'estació rep uns 15.000 visitants La resta d'estacions no té previst reobrir.