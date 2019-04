La CUP de la Seu ha elevat al ple una moció perquè l'Ajuntament doni suport a les set persones encausades per participar en la vaga general del 21 de febrer. La jornada de vaga va incloure una asseguda pacífica a la carretera N-260, la qual cosa ha estat considerat com un possible delicte de desobediència, resistència, desordres i atemptat a l'autoritat per part dels Mossos.