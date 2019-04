La Molina aplica els horaris de primavera i fixa el final de campanya pel 22 d'abril

L'estació d'esquí de La Molina encara el tram final de la temporada amb els nous horaris de primavera, de nou del matí a tres de la tarda. Aquest canvi pretén optimitzar les condicions de la neu en aquesta època de l'any que les altes temperatures varien durant la jornada la qualitat de la neu. L'estació de Ferrocarrils de la Generalitat ha sumat deu centímetres de neu nova durant la setmana i és a l'espera d'un nou front de nevades per a aquest cap de setmana que li podria fer augmentar els gruixos. Aquesta nova situació meteorològica respecte l'anticicló que ha dominat el Pirineu tot el mes de març, planteja a La Molina, i també a la veïna Masella, una millor perspectiva per a la campanya de Setmana Santa que és a tocar. Els responsables de l'estació han fixat el 22 d'abril com a data final de temporada, mentre que Masella l'ha fixada per al Primer de maig, per, així, poder establir la temporada d'esquí més llarga del Pirineu, la qual va obrir a final d'octubre.