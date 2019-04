El Pirineu impulsa un pla de protecció pel risc d'extinció de l'almesquera

Taigà Natura lluita per la protecció de l'almesquera i el cranc de potes blanques arxiu particular

L'entitat naturalista cerdana Taigà Natura als Pirineus, conjuntament amb altres associacions ecologistes i el departament de Medi Ambient, ha impulsat una campanya de protecció i conscienciació de la societat vers el perill d'extinció de dues de les espècies autòctones dels rius locals, l'almesquera i el cranc de potes blanques.

La campanya, que porta per nom «Supervivents dels nostres rius», es desplegarà per tot el ter-ritori del Pirineu i als dos costats de la frontera estatal fent especial incidència en els escolars i les famílies. Així, la campanya s'adreça de manera específica a la població local i als col·lectius usuaris del riu amb l'objectiu de «conscienciar sobre les problemàtiques i amenaces que posen en perill la seva preservació», segons han explicat els organitzadors. En aquest mateix sentit, la campanya també s'ha marcat com a repte implicar aquests col·lectius vinculats als rius en la preservació de les duespècies a fi efecte de garantir-ne l'equilibri. En aquest sentit, la seva desaparició alteraria l'equilibri de l'ecosistema dels rius del Pirineu perjudicant altres espècies. A les comarques del Pirineu els responsables de la campanya faran més incidència, per la seva major presència, en la de protecció de l'almesquera, un mamífer nocturn d'uns 24 cm de llargada que viu preferentment a les capçaleres dels rius en altures al voltant del 2.500 metres. Es tracta d'un depredador que captura petits invertebrats que actualment està en fase de conservació vulnerable a causa de la degradació dels rius que provoquen l'extracció d'aigua, la creació d'embassaments, la contaminació o la presència d'espècies exòtiques com ara el visó americà o el gat.

La campanya fa parada a Bell-ver de Cerdanya amb una exposició a la biblioteca, que es pot visitar fins al quinze d'abril, i una jornada de jocs familiars al voltant de l'almesquera el dilluns 8 d'abril a les sis de la tarda que es clourà amb una xerrada a càrrec del responsable de Taigà, Àngel Bonada, a les set. A més de les activitats programades pel públic general, la campanya arribarà als escolars a través de visites concertades amb la finalitat d'estendre la conscienciació sobre la conservació dels rius.

La campanya es traslladarà després a Martinet, on es farà l'exposició a partir del dia quinze i el dissabte 27 d'abril, a la Casa del Riu, una nova jornada de jocs familiars a partir de les onze. Posteriorment la campanya completarà el recorregut per les comarques del Pirineu viatjant al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran.