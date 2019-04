Tuixent reobre avui gràcies a la darrera nevada però Port del Comte restarà tancat

Les cotes altes del Pirineu i del Prepirineu van registrar durant la matinada de dissabte gruixos importants de neu en un temporal primaveral que ha arribat després d'un hivern de calor i pràcticament sense precipitacions. La neu que va caure ahir no només permetrà que respirin tranquils els responsables de les estacions d'esquí que ja esperaven poder allargar la temporada fins a Setmana Santa, sinó que la nevada ha permès que l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent-la Vansa reobri portes avui gràcies a la neu acumulada a la totalitat de les pistes. Per contra, l'estació de Port del Comte romandrà tancada, ja que, tot i la neu que hi va caure, les condicions no són les òptimes.

El director de Tuixent-la Vansa, Albert Nadal, va explicar ahir a Regió7 que els més de 30 centímetres de neu nova que s'han acumulat amb el darrer temporal garanteixen oferir la totalitat de les instal·lacions als usuaris. Tal com ja va explicar aquest diari, l'estació va tancar el 24 de març passat, tenint en compte que «les condicions no eren òptimes i únicament quedava neu a la part més alta», recordava Nadal. De moment, obriran avui i durant la propera setmana amb la intenció d'allargar la temporada –que havia quedat interrompuda– fins a Pasqua, tot i que el director és prudent: «Amb l'hivern que hem tingut, no podem preveure res».

Port del Comte no ha estat de sort, i tot i els més de 30 centímetres de neu que van registrar-se, el director, Albert Estella, assegurava que «la inversió i l'esforç no ens sortiria a compte i de moment no tenim intenció de tornar a obrir si no canvia molt la situació».

La neu, que ha deixat gruixos a cotes altes de la Cerdanya, l'Alt Urgell i també al Berguedà –amb postals hivernals per exemple a la zona dels Rasos de Peguera o al Pedraforca–, també va fer-se notar a cotes més baixes, d'entre 800 i 900 metres. Per exemple, els nuclis de Bagà, Guardiola de Berguedà i Puigcerdà van llevar-se ahir emblanquinats després d'una nevada intensa durant la nit.