La Cerdanya és la comarca on més va créixer la renda per habitant el 2016, amb un 3%, seguida d'Osona (2,4%), el Baix Llobregat (2,3%) i l'Alt Empordà (2,2%), segons ha informat aquest dilluns l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En canvi, les Garrigues, La Noguera i al Pallars Jussà es van produir disminucions d'un 3% aproximadament. A més, segons l'Idescat, només tres comarques catalanes es troben per sobre la mitjana catalana, que és de 17.000 euros. Es tracta del Barcelonès (19.200 euros), el Baix Llobregat (17.800 euros) i el Vallès Occidental (17.400 euros). Pel que fa els municipis, Matadepera i Sant Just Desvern són els que presenten una renda per càpita més elevada, amb 26.400 euros per habitant i 25.900 euros per habitant, respectivament. En aquest cas, superen amb més del 50% la mitjana catalana.

A l'altre extrem del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, hi ha un grup de sis comarques que es troba per sota el 80% de la mitjana catalana: el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Baix Penedès, l'Alt Empordà, el Montsià (12.000 euros) i el Baix Ebre (12.800 euros).

Segons l'Idescat, l'increment de la renda de les famílies a Catalunya el 2016 (+1,5%) s'explica pel creixement des principals components dels seus ingressos: la remuneració d'assalariats va augmentar un 3,3%, l'excedent brut d'explotació un 3% i les prestacions socials un 1,8%. El 2015, l'increment de la renda provenia de la remuneració d'assalariats. El Gironès i el Tarragonès són les comarques amb una proporció més alta d'ingressos procedents dels salaris, un 65,3% i un 64,6%, respectivament. Per contra, en quatre comarques aquesta proporció no arriba al 50%: el Pallars Jussà (49,8%), el priorat (49,7%), les Garrigues (48,1%) i la Terra Alta (42,1%).

Pel que fa els municipis, dels 216 que hi ha que superen els 50.000 habitants i capital comarcals de Catalunya, en 58 hi ha una renda per habitant als 17.000 euros que marca la mitjana catalana. A banda de Matadepera i Sant Just Desvern, que lideren la llista, també hi consta Sant Cugat del Vallès i quatre municipis del Maresme: Alella, Tiana, Cabrils i Teià, amb rendes situades al voltant dels 23.000 euros. En canvi, hi ha un grup de 10 municipis amb una renda per habitant d'entre 10.900 euros i els 11.800 euros, que són rendes per sota el 70% de la mitjana catalana. Es tracta de Salou, Sant Carles de la Ràpita, l'Ametlla de Mar, Santa Margarida de Montbui, Deltebre, Salt, la Sénia, Ulldecona, Castelló d'Empúries i Lloret de Mar.