L'IEC designa tres finalistes per al Cerdà de l'Any i obre la votació fins Sant Jordi

L'Institut d'Estudis Ceretans ha fet públic els noms dels tres finalistes que opten al premi Cerdà de l'Any del 2018 i ha fet una crida a la població a participar en el procés de votació oberta, que serà vigent fins al dia de Sant Jordi, per designar el guanyador.

Els tres finalistes són el Grup de Recerca de Cerdanya, Àliga Associació Ceretana d'Ajut i Suport en el Càncer i l'activista cultural Eric Marty, conegut com Eric el Català. Les votacions han quedat obertes a través del portal de l'Institut d'Estudis Ceretans, que és iceretans.org, o bé presencialment a través dels ajuntaments.

En el procés de decisió del guanyador d'aquest any, l'entitat organitzadora ha incorporat la decisió d'un jurat amb l'objectiu d'equilibrar el pes dels candidats de les poblacions petites, que en votacions obertes tenien menys oportunitats. Amb aquesta nova reformulació del sistema de designació, l'Institut d'Estudis Ceretans fa un nou intent de popularitzar el guardó i l'obre a la població.

L'acte de proclamació del gua-nyador es farà el diumenge 28 d'abril en una cerimònia a l'ajuntament d'Estavar. En aquest acte, cada un dels tres candidats presentarà a través d'un audiovisual l'acció que l'ha fet mereixedor de ser finalista. Entre els actes que es faran, els membres del Carnestoltes Tradicional de Bellver, gua-nyadors del guardó l'any passat, escenificaran el relleu oficial al nou Cerdà de l'Any.

Segons ha explicat l'organització, conduiran l'acte l'actriu de la Compagnie du Sarment de Naüja Núria Pons i l'actor de Bellver Ramon Solà.

El Grup de Recerca de Cerda-nya és una entitat que, malgrat la seva recent creació, es va fundar fa 11 anys, ha assolit una gran notorietat en l'organització d'activitats culturals. Els seus cicles, premis a la recerca i actes omplen l'agenda de la Cerdanya. Per la seva banda, Aliga (ACASC) Associació Ceretana d'Ajut i Suport en el Càncer, nascuda també fa una dècada, es defineix com «un grup de persones pròximes a l'experiència del càncer que volem crear un espai per ajudar a prendre consciència i avançar en el procés d'aquesta malaltia trobant-t'hi el sentit constructiu». Per la seva banda, Eric el Català, de la Guingueta, promou la cultura local a través de la música.