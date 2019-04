Carles Gaig: «La Cerdanya és el que més m'agrada de Catalunya; poder viure-hi i seguir cuinant m'engresca»

Carles Gaig, amb casa a Ger, és coneixedor de la comarca perquè hi passa temporades des de fa més de deu anys. Era client habitual de la mateixa Torre del Remei i amic de l'històric propietari de la finca, Josep Maria Boix. Davant el canvi de vida que li suposarà, ha explicat que «nosaltres venim a la Cerdanya a reobrir el restaurant de la Torre del Remei perquè ens ha resultat prou engrescador... per a mi la Cerdanya és l'espai que més m'agrada del territori català i, doncs, brindar-me l'oportunitat de gaudir de la Cerdanya i continuar cuinant m'ha engrescat».

Gaig no ha concretat quan es farà l'obertura del nou establiment, però ha apuntat que segurament serà entre els mesos de juliol i l'agost: «una part del restaurant de Barcelona, la part gastronòmica, es tancarà per desplaçar-se a la Cerdanya, de manera que Gaig continuarà tenint un establiment a Barcelona, que és el Gaig a Casa, i alhora tindrem el de Singapur, que porten les nostres filles... a l'edat que tinc no ens falta il·lusió i ganes de fer coses».

El restaurant Gaig de la Torre del Remei «no tancarà mai» segons ha remarcat el xef d'Horta, el qual ha explicat que viurà entre Barcelona i Bolvir però amb més presència a la Cerdanya per centrar-se en el nou projecte. La seva previsió és fer un acte públic d'inauguració.