El prestigiós xef Carles Gaig reobrirà el restaurant de la Torre del Remei de Bolvir

El prestigiós xef barceloní Carles Gaig (Barcelona, 1948), estrella michelin des de fa 26 anys, reobrirà el restaurant de l'emblemàtica Torre del Remei de Bolvir (Cerdanya), segons avança aquest dimecres La Vanguàrdia. El restaurant ubicat al palauet va tancar portes la tardor passada, després de gairebé tres dècades de trajectòria.

Segons la notícia publicada per La Vanguàrdia, El xef barceloní acaba de signar un contracte amb l'amo dels hotels Mercer, Pedro Molina, que ha subrogat la finca a l'actual família propietària. Carles Gaig i Fina Navarro, la seva esposa i responsable de sala, s'ocuparan de tota l'oferta gastronòmica de l'hotel, que està en plenes obres de reforma i que ampliarà habitacions, així com dels banquets, en una renovada carpa.

L'anterior restaurant de la Torre del Remei, comandat per Josep Maria Boix, va tancar portes a ra fa uns mesos, considerat com un els puntals de la cuina catalana i un referent a la Cerdanya. Boix va decidir deixar els fogons del restaurant de Bolvir i va vendre la finca a un grup hoteler, que ja llavors confiava reobrir reformat aquest Relais&Chateaux ubicat en un palauet modernista. Els nous propietaris van anunciar un reforma d'aquest hotel i restaurant amb la intenció que obrís portes al llarg de 2019, com així serà amb Carles Gaig al capdavant.

Aquest palauet cerdà es va edificar a principis del segle XX per encàrrec del banquer Agustí Manaut i Taberner, i el projecte de construcció va ser liderat per un arquitecte deixeble de Gaudí. En esclatar la guerra civil, els ocupants van marxar a Barcelona i la casa va ser confiscada pel govern republicà, que la va destinar primer a escola i després a hospital. Finalitzada la guerra, la finca va ser restituïda als seus antics propietaris, però va estar tancada la major part del temps.

Josep Maria Boix -cinquena generació d'una família dedica a l'hostaleria- i la seva dona, Loles Vidal, es van enamorar de la casa visitant una finca veïna. Van considerar que era el lloc ideal per a fer realitat el seu somni: construir un hotel amb poques habitacions i dotat de tots els elements de confort que ningú pogués arribar a imaginar. El 1989 van comprar el palauet, que va obrir com a hotel de gran luxe amb 11 habitacions la primavera de 1991.

Al llarg de la seva trajectòria Josep-Maria Boix va rebre diversos reconeixements, entre ells dos premis nacionals de gastronomia, un com a millor restaurant d'hotel i un altre com a millor xef.