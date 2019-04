Carles Gaig obrirà el nou restaurant a la Torre del Remei amb toc pirinenc

El prestigiós cuiner Carles Gaig ha arribat a un acord amb els actuals propietaris de la Torre del Remei de Bolvir, l'empresa hotelera Mercer, per fer-se càrrec de la cuina de l'establiment quan reobri, al voltant del mes de juny. Gaig tancarà part d'un dels seus restaurants a Barcelona per centrar-se en el nou establiment de la Torre del Remei, que portarà el seu nom –potser també un afegit geogràfic que el situï– i que oferirà una cuina que unirà el seu segell gastronòmic amb els productes autòctons de la Cerdanya i el Pirineu.

Una vegada rebut l'oferiment per part d'Hotels Mercer, especialitzat en establiments de luxe, Gaig i el seu equip de col·laboradors més pròxims han anat donant forma al projecte i, a falta de concretar alguns detalls amb els propietaris de la Torre del Remei, ja tenen clars alguns dels seus valors fonamentals. Un d'ells serà la base gastronòmica que ha permès a Gaig mantenir-se al capdamunt del rànquing de xefs a nivell internacional, amb el manteniment d'una estrella Michelin des del 1993 a Can Gaig de Barcelona. Un altre dels valors segurs que oferirà el nou restaurant de Bolvir serà la fusió d'aquest segell gastronòmic amb la cuina tradicional del Pirineu i la Cerdanya: «Per descomptat que donarem un toc pirinenc a la cuina de la Torre del Remei, a mi el que m'agrada és l'excel·lència dels productes de l'entorn com ara el xai, el tiró, la vedella... Aquests productes hi seran de ben segur, i quan vinguin les temporades diverses tindrem xicoies i bolets. Jo vull intentar mantenir les arrels de la cuina tal com feia en Josep Maria, aprofitant que el marc és espectacular, que sigui també conseqüent amb la cuina».



Obert tot cada dia i tot l'any

Gaig no ha concretat quan es farà l'obertura del nou establiment, però ha apuntat que segurament serà entre els mesos de juliol i agost: «Una part del restaurant de Barcelona, la part gastronòmica, es tancarà per desplaçar-se a la Cerdanya, de manera que Gaig continuarà tenint un establiment a Barcelona, que és el Gaig a Casa, i alhora tindrem el de Singapur, que porten les nostres filles. A l'edat que tinc no ens falta il·lusió i ganes de fer coses».

El restaurant Gaig de la Torre del Remei «no tancarà mai», segons ha remarcat el xef d'Horta, que ha explicat que viurà entre Barcelona i Bolvir però amb més presència a la Cerdanya per centrar-se en el nou projecte. La seva previsió és fer un acte públic d'inauguració.