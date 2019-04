Llívia es proposa reimpulsar el Museu com a agent social, educador i turístic

L'Ajuntament de Llívia ha decidit donar un nou impuls al Museu Municipal, que inclou la Farmàcia Esteva, per tal que tingui un paper social més destacat, de generació d'activitats i continguts i, alhora, sigui encara més un motor turístic i econòmic del municipi. Per aconseguir-ho ha establert un pla estratègic que aposta per generar una programació anual. Des de l'Ajuntament i el mateix Museu han remarcat que la proposta parteix de la necesitat de revertir «la tendència a la poca presència social que té el Museu a la seva comunitat circumdant».

Els responsables del Museu han apuntat que l'equipament «pretén culminar el seu període de reflexió amb un pla estratègic que dissenyi els camins a seguir per tal de complir els objectius establerts», els quals passen per una triple funció: «Preservar el patrimoni moble i immoble de Llívia i de la Cerdanya, fer recerca i sobretot difondre i posar a disposició del públic tots els continguts que genera», així com «tenir una clara funció social, i una clara vocació de servei públic, que ha de servir per donar un servei a la seva comunitat: serveis educatius, serveis socials, serveis culturals i lúdics, a més de ser un suport i un equipament estratègic per al turisme», segons han apuntat des del Museu. Tant és així que l'Ajuntament vol que l'equipament no tan sols satisfaci els turistes sinó que també «les necessitats de coneixement, educatives, culturals i lúdiques de la població local».

La nova programació anual es basarà en dos cicles: el cicle Iulia Libica, a final d'abril, d'història i arqueologia, el qual es connecta amb la col·lecció arqueològica i amb el patrimoni del museu i del municipi, i el cicle Debats, que es farà durant el mes d'agost i se centrarà en jornades de debat i anàlisi del sector de la farmàcia i la medicina actual.

El nou programa anual es completarà amb la participació en diverses jornades nacionals i internacionals com ara la Nit dels Museus o el Dia Internacional dels Museus, així com l'organització de noves propostes de rutes guiades tant pel patrimoni històric del muncipi de Llívia com pels seus racons naturals.