L'Alt Urgell suma set noves sortides guiades al cicle de rutes a peu per tota la comarca

L'Alt Urgell ha presentat la quinzena edició de les rutes a peu per la comarca, la qual proposa 34 sortides. El nou cicle s'ha presentat aquesta setmana amb un total de 34 sortides, xifra que suposa un augment de set excursions respecte de l'edició de l'any passat. Les rutes es plantegen amb l'objectiu de fer conèixer a alturgellencs i visitants el patrimoni natural, paisatgístic, cultural i històric de la comarca. La tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Seu, Mireia Font, argumenta que el programa també es planteja com una eina per promocionar els establiments turístics i de restauració de la comarca: «L'objectiu és que puguin fer-ne promoció als clients i oferir-les com un atractiu més de la nostra comarca». Entre les 34 rutes, n'hi ha una a Sant Joan de l'Erm en què poden participar persones amb mobilitat reduïda, gràcies a la nova passera de fusta que hi ha a l'indret. També es farà una ruta mindfulness duta a terme pel Consorci d'Atenció a les Persones.