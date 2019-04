Puigcerdà refà els carrers de l'entorn de l'estany malmesos durant l'hivern

L'Ajuntament de Puigcerdà ha excutat aquesta setmana un pla de millora urbana als carrers del voltant de l'estany que han quedat malmesos per l'erosió del fred i la sal durant l'hivern. Es tracta d'una de les zones amb més circulació del nucli urbà, ja que hi passen els vehicles que accedeixen al mateix estany, a les seves zones residencials i a equipaments com ara la residència sociosanitària i l'Hospital de Cerdanya.

Les obres s'han centrat a la plaça de Dionís Puig, coneguda com la rotonda del colomar, a la confluència de la Via Ceretana, al camí d'Ur, al passeig de la Sèquia i al passeig de Rigolisa. També s'ha actuat en el primer tram del camí d'Ur, d'accés a l'Hospital de Cerdanya, entre la plaça de Dionís Puig i el carrer Bell-lloc. Aquest últim tram és precisament dels més utilitzats pels serveis d'emergència sanitària i, alhora, és dels que tenia un estat més dolent, a causa de les gelades i de nombrosos esborancs. L'actuació ha consistit en el fressat i el repavimentació dels vials, i en la substitució de les voreres malmeses i de la senyalització horitzontal. Segons explica l'alcalde, Albert Piñeira, aquesta obra s'emmarca en el pla d'actuacions, que anualment es fa un cop passada la temporada d'hivern: «Se solen concentrar tant a la primavera com a la tardor, èpoques que meteorològicament permeten treballar a la via pública i que, alhora, són de baixa afluència turística». El projecte de remodelació d'aquest entorn urbà ha comportat una inversió de 80.051,78 euros, dels quals 44.026,82 corresponen a les obres de la plaça Dionís Puig i 36.024,96 al tram del camí d'Ur amb l'accés a l'Hospital de Cerdanya.