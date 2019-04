La Cerdanya, també per a turisme de caça

Passat el Pestivirus que va afectar les poblacions d'espècies cinegètiques del Pirineu, la Cerdanya es postula com a destí turístic també per als aficionats a la caça. La recuperació de la població d'isards i la introducció per part del Consell Comarcal, els gestors de la fauna i els propietaris dels terrenys han propiciat una recuperació de l'activitat com a aportador d'ingressos a la comarca. En la subhasta d'exemplars per a aquest any 2019, celebrada recentment a Puigcerdà, el Consell Comarcal ha tramitat uns ingressos superiors als 104.000 euros, que enviarà principalment als propietaris dels terrenys, els ajuntaments.

L'última subhasta dels permisos de caça per a aquesta temporada a les reserves nacionals del Cadí i de l'Alt Urgell Cerdanya ha posat sobre la taula un total de 100 permisos, per als quals ha rebut 191 ofertes, pràcticament el doble. En aquest sentit, des del Consell consideren que entre els factors que han contribuït en la recuperació de l'activitat a la comarca més enllà de les seves pròpies societats de caça és, d'una banda, l'existència de bons exemplars per abatre, dels que són considerats com a trofeu, i, d'altra banda, el canvi de dates per a la celebració de la subhasta. Així, si abans es feia durant la tardor, una vegada finalitzada la temporada de caça, des de l'any passat es fa al principi d'any, quan els aficionats encara no han estrenat la campanya i es plantegen la Cerdanya com una de les primeres opcions en la seva planificació. El bon estat de la població ha derivat en una subhasta en la qual s'han pagat preus d'entre 800 i 2.800 euros pels isards; d'entre 700 i 900 pels cabirols i d'entre 600 i 1.200 euros pels cérvols.



Lots subhastats

Els lots subhastats han estat formats per dotze isards trofeu, 40 isards de tipus selectiu, set cabirols i dos cèrvols trofeu pel que fa a la reserva nacional de caça del Cadí; i cinc isards de tipus trofeu, 25 isards del tipus selectiu, quatre cabirols, un cérvol trofeu i quatre cérvols selectius pel que fa a la reserva Cerdanya-Alt Urgell.

En la subhasta de l'any passat el Consell Comarcal de la Cerdanya va recaptar 90.000 euros després d'atorgar 99 permisos i recollir 235 ofertes.