Bolvir hereta d'una veïna un històric mas taxat en més d'un milió d'euros

L'Ajuntament de Bolvir ha rebut en herència per part d'una veïna que ja no vivia al poble el mas Sallens, una casa històrica del municipi de la qual ja es té constància el 1789, amb més de mil metres quadrats de superfície construïda i un valor en taxació que ha superat el milió d'euros. El consistori va rebre la notícia per sorpresa i ha hagut d'arribar a un acord amb la filla de la veïna de qui era propietat la finca per tal de cedir-li la llegítima. Si bé la seva finalitat serà acollir algun servei públic en benefici del poble, ara per ara l'Ajuntament no sap què en farà i ha deixat aquest debat per a després de les eleccions municipals.

La veïna que ha deixat la finca en herència a l'Ajuntament és de la família Manaut, un llinatge històric local procedent de Porta fa unes cinc generacions i que actualment ja no residia al poble. La filla amb qui el consistori ha hagut de pactar la llegítima sí que viu a Bolvir. L'acord s'ha tancat amb el pagament, per part del consistori, de poc menys de mig milió, per la qual cosa el poble ha sumat mig milió en patrimoni, segons l'anàlisi de l'Ajuntament. La finca de mas Sallens, situada als afores del nucli urbà, a la zona de la urbanització les Espiraltes, que en els últims anys s'ha convertit en un entorn de xalets de segona residència, té uns mil metres quadrats construïts, a més de l'era. L'alcalde de Bolvir, Bartomeu Baqué, ha apuntat que aquesta herència «és una bona notícia, sempre ho és que el poble rebi quelcom d'algú; crec que políticament no es pot menystenir, ara bé, el destí que tindrà ja el veurem...». L'herència de la família Manaut estipulava que la finca hauria de rebre un ús cultural destinat a l'estudi de la Cerdanya. En aquest sentit, l'alcalde ha apuntat que aquesta finalitat es vincularà amb l'Espai Ceretània, el centre d'interpretació que ha creat el mateix Ajuntament al voltant del jaciment del Castellot, i que el possible benefici que en el futur pugui treure del mas Sallens es destinarà a la finalitat cultural. Amb tot, Bartomeu ha descartat que s'acabi venen o llogant. L'alcalde ha remarcat que «de moment, però, cal anar a poc a poc perquè ara és un domicili, i per tant s'haurà de rehabilitar. Hem d'estudiar què s'hi pot fer, encara no està determinat».