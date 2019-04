L'estació de fons de Tuixent es manté oberta i aspira a assolir els 30.000 visitants

Les nevades de les últimes setmanes han permès, fins i tot, una pròr-roga a l'esquí nòrdic. L'estació alt-urgellenca de Tuixent la Vansa, que havia donat per acabada la temporada fa tres setmanes, ha reobert les instal·lacions, la qual cosa li permet posar la cirereta a una temporada ja per si sola excepcional.



L'estació de la vall de la Vansa ha estat durant moltes setmanes de la temporada l'única oberta de l'Estat espanyol i destí de nombrosos clubs que necessitaven circuits traçats per entrenar-se. Ara, l'estació encara la Setmana Santa amb una expectativa d'ocupació «notable» que li permetrà sumar aficionats a una campa-nya que ja ha assolit els 30.000. Aquesta xifra suposa el doble d'una temporada mitjana, en la qual les pistes alt-urgellenques reben entre 10.000 i 15.000 esquiadors, segons ha explicat el seu responsable, Albert Nadal. Si el cap de setmana fort de Pasqua Tuixent rep un bon nombre d'aficionats, podria fins i tot tancar la temporada amb un balanç de 40.000 esquiadors, tota una fita en un sector que depèn exclusivament de les nevades perquè no disposa de canons de neu.



L'estació ofereix aquesta Setmana Santa el 100% de les pistes obertes, amb 25 quilòmetres de circuits per esquiar i, també, els de raquetes. Albert Nadal ha apuntat que les nevades anunciades per a aquesta setmana podrien sumar nous gruixos al camp de neu, per bé que si la cota pugés més enllà dels 1.930 metres la pluja malmetria les expectatives.