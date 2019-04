Les nevades fan albirar una Pasqua de ple turístic i un nou any de rècords a l'esquí

L'esquí alpí de la Cerdanya signaria cada any encarar la campanya de Setmana Santa –i encara més els anys en què cau tan tard al calendari– amb les actuals condicions de neu. Les estacions de la Molina i Masella inicien aquestes vacances de Pasqua amb nous gruixos acumulats de vint centímetres en les últimes setmanes i la previsió que a partir d'aquest dimarts nous episodis de nevades encara emblanquinin més les pistes.



Les cotes altes de les estacions acumulen un metre de neu, que permet als seus responsables aspirar a un final de temporada de rècord i, de retruc, omplir els hotels i segones residències de l'entorn de les pistes i la resta de la Cerdanya. Així, si es compleixen les previsions, la Molina i Masella podrien tancar aquest any una nova temporada de rècords a pesar que el Pirineu central ha viscut poc més de tres episodis de nevades seriosos. L'estació de Masella tindrà aquesta Setmana Santa tots els serveis bàsics oberts des del cim de la Tosa, a 2.500 metres d'alçada, fins al pla de Masella, amb un total de 41 pistes obertes, 53 quilòmetres esquiables amb el 100% del desnivell practicable. Els gruixos varien entre els 25 centímetres de neu pols primavera de les pistes baixes i el metre de les cotes altes. Amb aquesta situació, l'estació està en posició de poder acostar-se a la xifra de 46.000 esquiadors rebuts durant la Setmana Santa de l'any passat, comptant des de dissabte sant fins dilluns de Pasqua. Aquesta bona previsió es viu també a la veïna estació de la Molina, per bé que l'orientació sud de les seves pistes li han comportat una reducció dels gruixos i els circuits oberts. L'estació de Ferrocarrils de la Generalitat encara la campa-nya de Setmana Santa amb 33 pistes obertes, de les 66 que té, amb 31 km esquiables i vuit remuntadors oberts que donen accés a unes pistes que tenen entre 20 i 60 centímetres de neu pols. L'èxit de l'esquí en aquesta Setmana Santa vindrà condicionat per la situació meteorològica. Paradoxalment, si fa mal temps el turisme es decantarà pels destins de muntanya i, en canvi, si s'imposa la calor guanyaran la partida els destins de platja.

Masella mira al 5 de maig



Si bé l'estació de la Molina ja ha anunciat que tancarà les instal·lacions el 22 d'abril, la de Masella no ha fixat el dia per tancar una temporada que ja va ser de les més primerenques de la seva història. Amb tot, els seus responsables treballen amb el primer de maig com a data de referència. Si les condicions de neu ho permeten, l'estació obrirà fins al cap de setmana següent, el del 5 de maig. Aquesta data quedaria a tan sols sis dies del rècord de tancament tardà, assolit l'any 2009, quan Masella va tancar la temporada d'esquí el 10 de maig. No obstant això, aquesta campanya pot esdevenir igualment de rècord de longevitat perquè va engegar els remuntadors l'1 de novembre, una setmana abans que aquell 2009 de rècord.

Acostant-se als 880.000 forfets



Gràcies a aquestes últimes nevades i a la bona perspectiva de Setmana Santa, les dues estacions tenen la intenció d'acostar-se a les xifres rècord de la temporada passada, en la qual van vendre 880.000 forfets, 500.00 per part de Masella i 380.000 per part de la Molina, segons les xifres oficials. En aquest sentit, la quantitat d'esquiadors aconseguida per Masella la temporada passada va suposar un increment el 18% en relació amb l'anterior, la qual ja havia registrat un augment del 46% respecte de la del 2016-2017. Els 500.000 esquiadors de l'any passat van superar el rècord que fins llavors tenia la temporada 2008-2009 amb 437.000 esquiadors, la que ara es pot igualar en longevitat.