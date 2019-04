La religió atrau els visitants a Montserrat i el Bages

A la comarca del Bages, el sector del Turisme Rural ha previst una ocupació que se situarà al voltant del 80%, especialment els tres dies forts de la campanya de Pasqua. Aquest percentatge permetria als agents turístics repetir les xifres de visitants de l'any passat. El gran motor en aquesta comarca és el turisme religiós, amb atractius de primer ordre com el monestir de Montserrat o el complex de Mont Sant Benet. En aquesta mateixa línia, la proximitat amb Osona i el multitudinari Mercat del Ram de Vic, així com esdeveniments culturals com la Processó dels Armats i el Festival de Música Religiosa, també beneficien algunes cases rurals del Bages situades a l'orient de la comarca. Al monestir de Montserrat es preveu una ocupació del 90%, tant a l'hotel com a les cel·les. El conjunt religiós del monestir i l'entorn natural de la muntanya han assolit en els últims anys xifres de quasi tres milions de visitants a l'any. La campanya de Setmana Santa és de les més multitudinàries de l'any, per la qual cosa es preveu una gran afluència als accessos del cremallera i el funicular.