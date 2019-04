Endavant Cerdanya no es presenta a Puigcerdà per no perjudicar ERC

Endavant Cerdanya (EC) ha refusat la proposta d'acord d'Esquerra Republicana (ERC) per formar una coalició d'àmbit comarcal sota la fórmula Agrupació Municipal (AM) que el partit republicà aplica en altres pobles. Així, el partit que presideix l'alcalde de Bolvir, Bartomeu Baqué, tornarà a presentar candidatures independents en diversos municipis, que encara no ha determinat. No obstant això, la formació cerdana ha anunciat que no es presentarà a Puigcerdà per no perjudicar la candidatura d'ERC.

Ara per ara, Endavant Cerda-nya té clar que repetirà candidatura a Bolvir i Bellver de Cerdanya, els dos municipis on és fort perquè hi té l'alcaldia, en mans de Bartomeu Baqué i Xavier Porta, respectivament. Com en la prèvia d'altres comicis, la formació local i ERC han sondejat la possibilitat de concórrer junts, ja que les seves bases són pràcticament les mateixes. Aquesta vegada, però, l'acord tampoc no ha estat possible. El president d'EC, Bartomeu Baqué, argumenta que una candidatura sota la fórmula AM hauria desvirtuat la presència d'EC: «Hi ha un pacte del no res perquè la idea d'ells era que ens presentessim com a AM, i llavors perdíem tota la identitat... Ja veurem com es desenvolupa tot». Pel que fa a la possibilitat de concórrer a Puigcerdà, Baqué argumenta que a la capital «no ens presentem perquè dinamitaríem els pocs vots que hi deuen tenir i no cal dividir...». EC està preparant altres candidatures que podria presentar en municipis com Llívia, on encara hi té regidors i són al govern. Amb tot, la formació esperarà fins a última hora per concretar tota la seva proposta comarcal.