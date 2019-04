Arxivada la causa contra un membre del CDR de Cerdanya acusat de resistència a l'autoritat el 21-F

El jutjat d'instrucció 1 de Puigcerdà ha arxivat la causa contra el membre del CDR de Cerdanya, Marçal Rocías, que estava acusat de desordres públics i resistència i desobediència a l'autoritat durant una acció reivindicativa en el marc de la jornada de vaga general. Mentre, manté obertes les diligències a l'altre encausat per aquests fets, Roger Juvé, a qui li atribueix un delicte de lesions, a més del de resistència als agents, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els fets investigats tenen a veure amb desallotjament, per part dels Mossos d'Esquadra, del tall de les carreteres N-152 i N-154 al seu pas per Puigcerdà i en un punt proper a la frontera el 21 de febrer passat.

Els dos membres del CDR de Cerdanya van ser detinguts el 2 d'abril passat després de desobeir en dues ocasions, l'11 i el 27 de març, la citació dels jutjats de Puigcerdà. Un cop traslladats pels Mossos d'Esquadra a les dependències judicials de la capital cerdana, es van acollir al seu dret a no declarar, van ser informats de la seva imputació i el magistrat els va deixar en llibertat. El 10 d'abril, el jutjat d'instrucció 1 de Puigcerdà va acordar el sobreseïment lliure per Marçal Rocías i continuar les diligències en el cas de Roger Juvé, pels delictes de resistència a l'autoritat i lesions. Tots dos van ser cridats a declarar per haver mostrat una "resistència més activa" durant el desallotjament de les carreteres que havien quedat tallades en el marc de la vaga general.