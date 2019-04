Puigcerdà permet a L'Avalanche fer concerts puntuals com a espai cultural

Puigcerdà tornarà a viure concerts amb artistes de renom al local L'Avalanche, que els últims anys havia organitzat més de 400 actuacions en directe de petit format, fins que el 12 de març van quedar en suspens totes les llicències de bar musical al centre de la vila.

Un principi d'acord entre l'Ajuntament i el propietari de l'establiment ha permès al local acollir, ara per ara, sessions puntuals sota el paraigua legal d'activitat cultural esporàdica en un bar. En aquest sentit, el responsable de l'establiment, Jordi Mercadé, ha anunciat la creació d'una associació cultural vinculada a L'Avalanche que difondrà la música en directe i els músics de la Cerdanya, amb els quals manté contacte perquè el local ha estat, alhora, un espai per al seu llançament. Mercadé argumenta que encarà està en converses amb l'Ajuntament per tal de perfilar un acord definitiu que li permeti organitzar concerts de manera regular sense la necessitat d'haver de demanar un permís específic cada vegada. La suspensió de les llicències de bar musical al centre venia d'un acord del ple municipal de fa deu anys per tal de garantir el descans dels veïns davant la proliferació de discoteques al centre.



Julieta Venegas en acústic

Per celebrar l'acord, Jordi Mercadé ha anunciat un nou concert d'una cantant de renom internacional: Julieta Venegas. La cantant mexicana serà a Puigcerdà el dia 13 de maig en un concert acústic per a vuitanta persones, que és l'aforament del local. A hores d'ara l'establiment ja ha venut la meitat de les entrades anticipades, a 65 euros. A falta que es confirmi el cartell definitiu, Venegas farà el mes que ve una gira a l'Estat amb parades a, de moment, Barcelona, Saragossa, Bilbao i Puigcerdà. El concert començarà a les nou del vespre.