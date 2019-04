«Tinc moltes ganes d'agafar el faristol i poder mirar els ulls dels qui fa 423 dies que tenen empresonada la Dolors»

La Senadora Elisenda Pérez, va assegurar dijous en un acte a Puigcerdà que "el PSOE i el PSC no és el vol útil, el vot útil és aquell que pot fer front a aquest trifachito que va aplicar el 155, i en aquest moment això només passa per omplir les urnes de vots republicans, de vots d'ERC, i us ho dic jo, que vinc del món socialista". Les últimes intervencions d'ERC, com la que ha fet aquest dimecres el seu líder Oriol Junqueras des de la presó, passen per situar-se com a partit imprescindible per tenir la governabilitat a Espanya, però sense deixar d'exigir a l'Estat que permeti fer a Catalunya un referèndum d'autodeterminació. L'acte de Puigcerdà es va fer al Museu Cerdà. Pérez va estar acompanyada de Jordi Martí, i de Montserrat Bassa, germana de la consellera Dolors Bassa, empresonada,

Martí va explicar la tasca de proximitat i de base municipalista que duu marcat al seu ADN Esquerra Republicana "quan tingueu el dubte a l'hora d'elegir entre un model d'arrelament al territori -que valora la tasca municipal i als qui s'hi deixen la pell treballant pels seus veïns i veïnes- i entre aquells que defensen el legítim model de desarrelament, recordeu que ERC és una força eminentment municipalista, que fa política de proximitat i que coneix de primera mà les vostres problemàtiques; la decisió és vostra".

Finalment, Montserrat Bassa, va exposar els motius pels que ha decidit presentar-se com a candidata al Congrés. La germana de la Consellera Dolors Bassa, empresonada a Alcalá Meco, va manifestar: "Hi ha una data que no oblidaré mai, el 2 de novembre de 2017, el dia que empresonen als nostres familiars, i quan reps tan suport de la societat civil, entens que només amb llaços i sopars grocs no n'hi havia prou i que calia fer un pas més", el que la va dur a incorporar-se al projecte d'ERC. "Tinc moltes ganes d'agafar el faristol i poder mirar els ulls d'aquells qui avui fa 423 dies que tenen empresonada a la Dolors. No vull anar a bloquejar res, vull diàleg davant d'aquesta repressió".

L'acte el va conduïr l'actual regidor de la formació i candidat a l'alcaldia de Puigcerdà, Joan Manel Serra. Montse López també va parlar de les mancances del territori que cal resoldre, com són les dificultats en la pagesia o l'accés a l'habitatge digne i assequible.