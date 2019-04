El nivell delictiu a la Seu d'Urgell està lleugerament per sobre de la meitat de la mitjana catalana

La mitjana de fets delictius de la Seu d'Urgell se situa en 39,3 per cada mil habitants, el que representa poc més de la meitat en relació amb la del conjunt de Catalunya, de 75,5. La dada es va donar a conèixer en el marc de la Junta Local de Seguretat, que va ser presidida pel conseller d'Interior, Miquel Buch. Tot i això, la xifra és superior a la del període que va de l'abril del 2017 al març del 2018, quan era de 28,9 fets delictius. L'increment ve motivat, segons l'alcalde de la capital alturgellenca, Albert Batalla, per l'augment de l'activitat a la ciutat després dels anys de crisi econòmica. Mentre que Buch va destacar que l'índex també és positiu per al turisme, ja que, va dir, «la seguretat té un pes molt influent» a l'hora de triar la destinació on passar les

vacances.

El conseller d'Interior va qualificar de «satisfactori» el resultat de les dades de fets delictius a la Seu des de l'abril del 2018 fins al març del 2019.